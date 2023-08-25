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Польские силовики избили и выбросили за территорию границы беженца из Судана

25 августа 2023 10:46
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Жестокость и бесчеловечность это неотъемлемая часть миграционной политики наших соседей. Что в очередной раз доказывают факты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские силовики избили и выбросили за территорию границы беженца из Судана-1

Халатное отношение к людям стало причиной нового инцидента. На границе с Польшей обнаружили гражданина Судана. Мужчина рассказал, что на территории соседней страны его задержали и жестоко избили польские силовики. Их не остановило даже истощенное состояние иностранца. После этого беженца вытеснили в Беларусь через калитку в заграждении.

Польские силовики избили и выбросили за территорию границы беженца из Судана-4

На его теле остались такие гематомы, что самостоятельно передвигаться мужчина практически не мог. Для оказания медицинской помощи на место незамедлительно прибыла бригада медиков. Сейчас необходимые процессуальные действия проводит следственно-оперативная группа Каменецкого РОВД.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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