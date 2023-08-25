Польские силовики избили и выбросили за территорию границы беженца из Судана

Жестокость и бесчеловечность это неотъемлемая часть миграционной политики наших соседей. Что в очередной раз доказывают факты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Халатное отношение к людям стало причиной нового инцидента. На границе с Польшей обнаружили гражданина Судана. Мужчина рассказал, что на территории соседней страны его задержали и жестоко избили польские силовики. Их не остановило даже истощенное состояние иностранца. После этого беженца вытеснили в Беларусь через калитку в заграждении.