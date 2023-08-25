Лукашенко поручил до конца года окончательно дошлифовать систему образования

Важнейшее направление – в этом году окончательно дошлифовать систему образования. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу, 25 августа, на совещании в БГУ по актуальным вопросам деятельности вуза, где присутствуют ректоры всех высших учебных заведений страны, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент ставит задачу определить, в каком направлении система образования будет дальше развиваться, чтобы ни родители, ни общество болезненно не реагировало на нововведения. БГУ – это не просто университет. Это история и будущее страны, он стал олицетворением научной и производственной мощи современной Беларуси, сказал Лукашенко.

Глава государства призвал всех участников сегодняшнего совещания к абсолютной открытости и по-товарищески обсудить все вопросы и проблемы, которые есть в системе вузовского образования.

Александр Лукашенко отметил, что по его поручению Правительство аттестовало всех ректоров высших учебных заведений Беларуси и итоги неутешительные. Отдельные ректоры делегируют свою работу заместителям, а сами почивают на лаврах: занимаются публицистикой и выполняют исключительно представительские функции. «Это недопустимо», – заявил Лукашенко.

Фото: официальный сайт Президента Беларуси