Лукашенко: в 2024 году мы замахнулись на товарооборот в 7 млрд долларов

Беларусь и Москва планируют достичь товарооборота в 7 миллиардов долларов. Об этом глава государства заявил во время общения с мэром Москвы Сергеем Собяниным во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Москва планируют достичь товарооборота в 7 миллиардов долларов. Об этом глава государства заявил во время общения с мэром Москвы Сергеем Собяниным во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На встрече также присутствовал глава Администрации Президента Беларуси. Александр Лукашенко пояснил, что Дмитрий Крутой по-прежнему отвечает за сотрудничество с Россией и Москвой в частности. Тем более темы для него близкие, он занимал должность посла в России. Как отмечалось ранее, в 2023-м объемы взаимной торговли составили более 6 миллиардов долларов, по итогам 10 месяцев 2024 года этот уровень уже достигнут. Но намерены идти дальше, к тому же проектов, в той же промышленной кооперации, немало.
Лукашенко – Собянину: Европа не может существовать без Беларуси и России. Подробности здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В этом году мы уже замахнулись на товарооборот с вами до 7 миллиардов долларов. Мне, честно говоря, трудно поверить, что мы можем достичь такого уровня, но это очень солидно.
Я поражен тем, что вы делаете в Москве. Даже, казалось бы, несвойственное для вас. Особенно в последнее время. Когда я услышал, что вы и беспилотники начали делать, помогая российской армии, – это вообще потрясающее направление. Очень поддерживаю вас в том, что вы, махнув рукой на эти западные санкции, начали выпускать свои автомобили, которые мы когда-то хорошо знали, но уже на более высоком уровне. Думаю, место Беларуси найдется в этих проектах, особенно в плане автокомпонентов и прочего. Может быть, даже и больше, поскольку мы построили свой завод с китайцами по технологиям «БЕЛДЖИ», и там многое делаем сами. Это не сборка какая-то там. Недавно Денис Мантуров [первый заместитель председателя Правительства России – прим. ред.] специально приезжал. Я Путина попросил: пришли, пусть он посмотрит, мы собираем или что-то производим. Он посмотрел и говорит: это завод настоящий, но учиться мы у вас будем обязательно, потому что и «Москвичи», и другие автомобили – это наше с вами общее. И Беларусь тоже участвовала в производстве этих автомобилей. Поэтому, я думаю, вы не будете против.