Лукашенко: в 2024 году мы замахнулись на товарооборот в 7 млрд долларов

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В этом году мы уже замахнулись на товарооборот с вами до 7 миллиардов долларов. Мне, честно говоря, трудно поверить, что мы можем достичь такого уровня, но это очень солидно.

Я поражен тем, что вы делаете в Москве. Даже, казалось бы, несвойственное для вас. Особенно в последнее время. Когда я услышал, что вы и беспилотники начали делать, помогая российской армии, – это вообще потрясающее направление. Очень поддерживаю вас в том, что вы, махнув рукой на эти западные санкции, начали выпускать свои автомобили, которые мы когда-то хорошо знали, но уже на более высоком уровне. Думаю, место Беларуси найдется в этих проектах, особенно в плане автокомпонентов и прочего. Может быть, даже и больше, поскольку мы построили свой завод с китайцами по технологиям «БЕЛДЖИ», и там многое делаем сами. Это не сборка какая-то там. Недавно Денис Мантуров [первый заместитель председателя Правительства России – прим. ред.] специально приезжал. Я Путина попросил: пришли, пусть он посмотрит, мы собираем или что-то производим. Он посмотрел и говорит: это завод настоящий, но учиться мы у вас будем обязательно, потому что и «Москвичи», и другие автомобили – это наше с вами общее. И Беларусь тоже участвовала в производстве этих автомобилей. Поэтому, я думаю, вы не будете против.