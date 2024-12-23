Лукашенко – Собянину: Европа не может существовать без Беларуси и России

Беларусь и Москва планируют достичь товарооборота в 7 миллиардов долларов. Об этом глава государства заявил во время общения с мэром Москвы Сергеем Собяниным во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Положительная динамика торгово-экономических отношений Беларуси и Москвы наблюдается по всем направлениям. Особое внимание в двух столицах уделяется городскому благоустройству, подчеркнул глава государства. Москва – один из главных партнеров Беларуси среди субъектов России. Большим спросом среди покупателей пользуются белорусские товары, приобрести которые можно в том числе на ВДНХ, где представлен белорусский павильон, и этот проект будет развиваться. Александр Лукашенко отметил, что у Беларуси и Москвы много точек соприкосновения. Лукашенко: в 2024 году мы замахнулись на товарооборот в 7 млрд долларов – подробности здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень хотели бы сотрудничать с Москвой. Это рядом, это наш родной город. Наши люди там миллионами за год бывают, очень довольны. Многие на Новый год едут в Москву, чтобы просто сфотографироваться на отдельных локациях, как сейчас модно говорить. Я это поддерживаю, очень рад и ориентирую Президента России на то, чтобы в этом огромном строительстве скоростных железных дорог мы, может быть, отдали приоритет трассе через Минск на Брест – святое место для русских и белорусов, украинцев, всех народов Советского Союза. Думаю, рано или поздно Европа откроется для нас. Откроется в том плане, что Европа не может без России существовать, без нас она существовать не может, поэтому нужны хорошие скоростные дороги. Да и чтобы белорусы могли побыстрее приехать в Москву и наоборот. Поэтому, что касается на уровне Президентов, вы можете быть уверены, мы будем стараться делать все, чтобы связать эти два города. И Питер не потерять нам. Этот треугольник должен работать. Я думаю, что спокойно, со временем и Киев будет работать с нами. Никуда не денутся, потому что все-таки мы люди свои. Всякое в жизни бывает, но, я думаю, нормализуем с ними отношения.