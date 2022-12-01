Лукашенко поздравил «Агат» с 70-летием: завод является ключевым звеном оборонного сектора

Новости Беларуси. Электромеханическому заводу «Агат» – 70 лет! Важнейшая задача коллектива – военно-техническое обеспечение обороны и безопасности страны. Предприятие специализируется на производстве спецтехники для нужд военного ведомства. Кроме этого, «Агат» – официальный поставщик комплектующих для нужд машиностроительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За многолетнюю историю предприятие неоднократно удостаивалось правительственных наград, а трудовые достижения работников были отмечены орденами и медалями. По случаю 70-летия со дня образования завода «Агат» поздравление коллективу и ветеранам направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня торговая марка «Агат» известна далеко за пределами Республики Беларусь. Благодаря наработанной производственной базе и высочайшей квалификации специалистов, предприятие уверенно держит планку высокотехнологичной организации по производству как военной, так и гражданской специальной техники. Завод по праву является одним из ключевых звеньев оборонного сектора и известным брендом белорусской промышленности, выпускающим мобильные системы управления и связи военного назначения, приборы и оборудование для автомобильной, сельскохозяйственной и строительной техники.