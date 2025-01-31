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Лидские пограничники обнаружили и изъяли два беспилотника в Вороновском районе

31 января 2025 08:44
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Несколько случаев незаконного хранения беспилотников выявили лидские пограничники. Один дрон был обнаружен в ходе реализации оперативной информации в деревне Вашкели Вороновского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидские пограничники обнаружили и изъяли два беспилотника в Вороновском районе-2

Пограничники при силовой поддержке ОМОН изъяли также пульты, аккумуляторные батареи, зарядные станции, комплектующие к беспилотнику и приборы ночного видения, тепловизор и планшет. Второй случай произошел вблизи деревни Посольч. Здесь также были обнаружены и изъяты коптер, комплектующие к нему и катапульта. Начат административный процесс. Отметим, только с начала этого года лидские пограничники изъяли уже 4 беспилотника.

# Беспилотники

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