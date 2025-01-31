Лидские пограничники обнаружили и изъяли два беспилотника в Вороновском районе

Несколько случаев незаконного хранения беспилотников выявили лидские пограничники. Один дрон был обнаружен в ходе реализации оперативной информации в деревне Вашкели Вороновского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники при силовой поддержке ОМОН изъяли также пульты, аккумуляторные батареи, зарядные станции, комплектующие к беспилотнику и приборы ночного видения, тепловизор и планшет. Второй случай произошел вблизи деревни Посольч. Здесь также были обнаружены и изъяты коптер, комплектующие к нему и катапульта. Начат административный процесс. Отметим, только с начала этого года лидские пограничники изъяли уже 4 беспилотника.