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В стране завершается работа над новой частью цикла книг «Геноцид белорусского народа»

31 января 2025 08:54
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Чтобы историческую правду не исказили. Работа над новой частью цикла книг «Геноцид белорусского народа» завершается. Проект приурочен к 80-летию Великой Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране завершается работа над новой частью цикла книг «Геноцид белорусского народа»-2

Генпрокуратура и издательство «Беларусь» представят свидетельства преступлений палачей 118-го украинского карательного батальона, который участвовал в сожжении Хатыни и других белорусских деревень. Материалы уголовного дела о преступлениях Владимира Катрюка и Константина Смовского. Оба уже признаны Верховным Судом виновными по делу о геноциде белорусского народа. В книге рассказывается, почему преступники привлечены к ответственности лишь после смерти и как оказалось, что они скрылись от правосудия. Генпрокуратура продолжает выявлять новые обстоятельства не только в деле о палачах Хатыни.

В стране завершается работа над новой частью цикла книг «Геноцид белорусского народа»-4

Валерий Толкачев начальник управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:
Достоверно установлено то, что на территории БССР было уничтожено полностью либо частично с населением не менее 12 348 населенных пунктов. Трагическую судьбу деревни Хатынь разделили 288 деревень. Ранее считалось, до возбуждения уголовного дела, 186. Сейчас мы продолжаем работу по установлению еще иных населенных пунктов.

Многие издания переведены на английский язык, чтобы граждане стран, где военные события искажают, узнали правду.

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Государственная политика

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