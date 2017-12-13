Колье на потайных магнитах и сумка из оргстекла: три сестры-белоруски создают уникальные украшения

Рассказываем о совместном творчестве трех сестёр-дизайнеров в программе «Большой завтрак» .

Семья – источник силы, утверждают героини сюжета. Татьяна Емельянчик, дизайнер: У нас огромное разнообразие украшений. Они очень разные: из цветочной темы, из космической, тема птиц, тема каких-то растений, геометрическая тема.

Все эти украшения, прежде всего, навеяны нашим восприятием мира.

Татьяна – старшая из сестёр – намеревалась пойти другим профессиональным путём. Младшие – в творческом процессе дополняют друг друга.

Татьяна Емельянчик:

Мы поддерживаем друг друга. У нас полное разделение своих обязанностей. И я думаю, что наши украшения уже невозможно разделить на идеи, на исполнение.

Сами дизайнеры – красноречивый образец смелых решений и их воплощений.

Татьяна Емельянчик:

У меня на голове чалма, которую мы связали собственноручно.