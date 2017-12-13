Колье на потайных магнитах и сумка из оргстекла: три сестры-белоруски создают уникальные украшения

Рассказываем о совместном творчестве трех сестёр-дизайнеров в программе «Большой завтрак».
Рассказываем о совместном творчестве трех сестёр-дизайнеров в программе «Большой завтрак».
Семья – источник силы, утверждают героини сюжета.
Татьяна Емельянчик, дизайнер:
У нас огромное разнообразие украшений. Они очень разные: из цветочной темы, из космической, тема птиц, тема каких-то растений, геометрическая тема.
Все эти украшения, прежде всего, навеяны нашим восприятием мира.
Татьяна – старшая из сестёр – намеревалась пойти другим профессиональным путём. Младшие – в творческом процессе дополняют друг друга.
Татьяна Емельянчик:
Мы поддерживаем друг друга. У нас полное разделение своих обязанностей. И я думаю, что наши украшения уже невозможно разделить на идеи, на исполнение.
Сами дизайнеры – красноречивый образец смелых решений и их воплощений.
Татьяна Емельянчик:
У меня на голове чалма, которую мы связали собственноручно.
Мы не останавливаемся лишь на органическом стекле и украшениях из него.
Мы также вяжем и создаем аксессуары из ниток.
Анастасия Янукович, дизайнер:
Это колье имеет разомкнутую форму, оно сделано на потайных магнитах.
Поэтому может казаться, что оно лёгкое и может упасть.
Марина Чубис, дизайнер:
Также в нашей коллекции есть сумка, которую мы придумали сами, это наш дизайн. Здесь две детали из органического стекла связаны вручную шёлковым шнуром.
Это очень кропотливая, тяжёлая работа, сложная.
Не меняя основательно гардероб, лёгкими решениями женщина всегда готова к преображению. Остаётся только разбудить это желание.