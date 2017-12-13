На директора ритуальной фирмы «Интерзабота» поступают заявления в милицию
На чужом несчастье, счастья не построишь. Эту прописную истину три года успешно опровергает директор ритуального агентства «Интерзабота», в прошлом «Исток и С». Как Инесса Николаевна не словами, а делами обеспечивает себе безбедную жизнь, зарабатывая на горе белорусов, в программе «Добро пожаловаться».
В 2015 году у минчанки Светланы умерла мама, и женщина заказала в «Интерзаботе» памятник, предварительно полностью оплатив услугу.
Светлана, клиент фирмы «Интерзабота»:
Я обратилась не по радостному поводу. 26 августа 2015 года умерла моя мама. Мы по интернету нашли эту организацию и заказали памятник. Она сказала, что в течение месяца памятник будет готов. Дотянула она уже до того момента, когда уже выпал снег.
Она сказала: «Вы не волнуйтесь, я памятник поставлю по весне».
Я говорю: «Возвращайте деньги». Это деньги, которые копила сознательно моя мама на этот памятник.
Дальше – больше.
Один из клиентов ритуального агентства два месяца не мог похоронить родственницу.
На похороны приехали родственники из Москвы, а Инесса Николаевна отложила их на неопределённый срок, ссылаясь на то, что организовать мероприятие не успевает. Урну с прахом из крематория забирать пришлось с боем.
Татьяна, клиент фирмы «Интерзабота»:
Я обратилась к ней за оказанием ритуальных услуг, потому как мой муж скончался. И согласно перечню услуг, указанных в договоре, были не выполнены четыре пункта. Я неоднократно звонила ей по поводу не оказанных услуг, но она переносила сроки. Я предложила возвратить сумму по почте. Она обещала, но не сделала этого. В конце концов, я поняла, что мне нужно обратиться в Общество защиты прав потребителей.
Оформление документации из морга, организация похорон и поминального обеда, приобретение ритуальных принадлежностей…
Родственники умерших обращались в «Интерзаботу» из разных уголков Беларуси.
Но вскоре от них же на директора ритуальной фирмы стали поступать и заявления в правоохранительные органы.
Дарина Гулюта, юрист:
В нашу организацию обратилось большое количество потребителей с конца 2015 года с жалобами на организацию, которая на тот момент носила название «Исток и С». На сегодняшний день данная организация сменила название на «Интерзабота». По данной категории дел было вынесено решение. На сегодня эти решения не были исполнены ни в пользу потребителей, ни в пользу нашей организации.
Недовольные клиенты, долги и проблемы с правоохранителями, а бизнес, как шел, так и идёт. Пусть под траурную музыку, но полным ходом.
Дарина Гулюта:
В деятельности данной организации усматривается состав уголовно наказуемого деяния, так как в период неисполненных решений данная организация принимает денежные средства от новых потребителей. Однако данные средства не уходят на погашение решения судов, то есть денежные суммы не поступают.
Известно, что в 90-х Инесса Николаевна была судима за мошенничество.
Сегодня же бизнес нереально-ритуальной устроительницы может «сыграть в ящик».
Александра Попова, сотрудник пресс-службы ГУВД г. Минска:
В милицию поступают заявления о привлечении к ответственности руководителя агентства. В настоящее время назначена дополнительная проверка. По результатам будет вынесено соответствующее решение.
На данный момент заявления поступают в несколько РУВД.
Всем, кто также пострадал от деятельности директора фирмы «Интерзабота» (в прошлом – «Исток и С»), правоохранители рекомендуют обратиться с заявлением в ближайшее отделение милиции.