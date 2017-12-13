На директора ритуальной фирмы «Интерзабота» поступают заявления в милицию

На чужом несчастье, счастья не построишь. Эту прописную истину три года успешно опровергает директор ритуального агентства «Интерзабота», в прошлом «Исток и С». Как Инесса Николаевна не словами, а делами обеспечивает себе безбедную жизнь, зарабатывая на горе белорусов, в программе «Добро пожаловаться».

В 2015 году у минчанки Светланы умерла мама, и женщина заказала в «Интерзаботе» памятник, предварительно полностью оплатив услугу.

Светлана, клиент фирмы «Интерзабота»:

Я обратилась не по радостному поводу. 26 августа 2015 года умерла моя мама. Мы по интернету нашли эту организацию и заказали памятник. Она сказала, что в течение месяца памятник будет готов. Дотянула она уже до того момента, когда уже выпал снег.