Представители избирательных комиссий запустили флешмоб в соцсетях

Гродно, Ивье, Волковыск... В социальных сетях запустили патриотический флешмоб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители районных избирательных комиссий призывают всех исполнить гражданский долг, открыто высказывая свою позицию. Они с гордостью заявляют, что занимаются нужным для страны делом.

Я член районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.

И я этим горжусь.

Я член областной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.

И этим горжусь.

Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной комиссии по выборам Президента Беларуси:

Мы честно, правильно, в соответствии с законом делаем свою работу. Мы делаем ее и будем делать, пока не получим результат. Пока каждый избиратель, побывавший на избирательном участке, не будет пребывать в твердой уверенности, что его голос услышан, его голос учтен.