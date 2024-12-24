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Представители избирательных комиссий запустили флешмоб в соцсетях

24 декабря 2024 17:04
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Гродно, Ивье, Волковыск... В социальных сетях запустили патриотический флешмоб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители районных избирательных комиссий призывают всех исполнить гражданский долг, открыто высказывая свою позицию. Они с гордостью заявляют, что занимаются нужным для страны делом.

Представители избирательных комиссий запустили флешмоб в соцсетях-2

Я член районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.

Представители избирательных комиссий запустили флешмоб в соцсетях-4

И я этим горжусь.

Представители избирательных комиссий запустили флешмоб в соцсетях-6

Я член областной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь.

Представители избирательных комиссий запустили флешмоб в соцсетях-8

И этим горжусь.

Представители избирательных комиссий запустили флешмоб в соцсетях-10

Владимир Хлябич, председатель Гродненской областной комиссии по выборам Президента Беларуси:
Мы честно, правильно, в соответствии с законом делаем свою работу. Мы делаем ее и будем делать, пока не получим результат. Пока каждый избиратель, побывавший на избирательном участке, не будет пребывать в твердой уверенности, что его голос услышан, его голос учтен. 

Представители избирательных комиссий запустили флешмоб в соцсетях-12

И это лишь первые кадры флешмоба, которые должны разлететься в социальных сетях. Слоган «Я делаю выбор» становится все актуальнее. И 24 декабря он прозвучал в Гродно.

# Выборы в Беларуси

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