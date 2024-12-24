Не просто смотреть, а участвовать! В Борисове готовят интерактивные новогодние представления

В преддверии Нового года в центральном регионе организовано большое количество мероприятий. Захватывающие представления, утренники, спектакли. Все для того, чтобы самые юные жители уже ощутили запах приближающихся праздников! Подготовлены творческие подарки детям из многодетных семей, сиротам и инвалидам. Не останутся они и без сладких сюрпризов, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

В 2024 году на всех районных предновогодних мероприятиях. В Борисове сделали еще больший упор на интерактив, чтобы дети были не просто зрителями, а активными участниками игр, викторин, флешмобов и представлений.

Ирина Садовская, начальник управления по образованию Борисовского райисполкома:

Череда праздников у нас будет длиться весь предновогодний период и до 16 января. В каждом учреждении образования проходят утренники, праздничные мероприятия. Дети встречают гостей, родителей, гостей с предприятий, депутатский корпус, представителей всех служб. Конечно, они с радостью идут в учреждения образования, потому что каждый взрослый мечтает на Новый год стать волшебником для того, чтобы у ребенка случилось маленькое чудо. В первую очередь мы обращаем внимание на детей категории социально-опасного положения, из многодетных семей. У нас таких деток более 9 тысяч. Детей-сирот 249, ни один не будет обделен вниманием. Вообще в районе более 31 тысячи детей ждут этого праздника.