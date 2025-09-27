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БелАЭС вырабатывает 40 % электроэнергии, которая потребляется в Беларуси

27 сентября 2025 16:56
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Беларусь уверенно развивает атомную энергетику, превращая ее в стратегическую основу собственной энергетической безопасности. Эта тема стала одной из главных на нынешней неделе. В частности, в Москве на Глобальном атомном форуме, в котором принял участие и наш Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелАЭС вырабатывает 40 % электроэнергии, которая потребляется в Беларуси-2

Александр Лукашенко заявил о готовности к строительству новой АЭС или же третьего блока на уже имеющейся площадке. А уже во время переговоров с российским лидером президенты сошлись во мнении, что финансовый вопрос в этом деле не стоит, если есть гарантированный потребитель. 

Лукашенко с Путиным обсудили строительство второй БелАЭС.

БелАЭС вырабатывает 40 % электроэнергии, которая потребляется в Беларуси-4

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:
Понятно, что два лидера обсуждали вопросы целесообразности, изменения энергобаланса республики, куда пойдет электроэнергия, не будет ли избытка. Это, кстати, серьезная проблема. Когда-то Российская Федерация начала строить Балтийскую атомную станцию в Калининградской области, исходя из того, что можно будет продавать электроэнергию соседям.

Но соседи с тех пор озверели уже окончательно, я имею в  виду Литву и Польшу, им ничего не продать. Поэтому проект оказался законсервированным.

Мы не имеем права рисковать, не просчитав энергобаланс. Если транзитная передача энергии – то куда, если новые регионы – то в каком объеме.

Эксперт: атомная энергетика в перспективе позволит Беларуси отказаться от природного газа.

# Беларусь-Россия # Николай Межевич

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