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Вплоть до заморозков – прогноз погоды в Беларуси на неделю

27 сентября 2025 16:50
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Вплоть до заморозков – прогноз погоды в Беларуси на неделю-2

Погоду в республике будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с севера Европы, в результате чего местами по стране пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит в основном +1..+8. При прояснениях есть вероятность заморозков – до 0..-3 градусов. В середине дня ожидается не выше +7..+16.

В дальнейшем республика окажется на южной периферии антициклона с центром над севером европейской территории России. Температурный фон по-прежнему останется ниже климатической нормы.

Ночью воздух будет охлаждаться до +1..+8, местами ожидаются заморозки до 0..-5. Днем термометры в основном будут показывать от +7 до +16. Существенных осадков не ожидается, лишь в южных районах не исключены кратковременные дожди.

Подробный прогноз по областям страны:

Вплоть до заморозков – прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
Вплоть до заморозков – прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
Вплоть до заморозков – прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
Вплоть до заморозков – прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
Вплоть до заморозков – прогноз погоды в Беларуси на неделю-8
Вплоть до заморозков – прогноз погоды в Беларуси на неделю-9
# Погода в Беларуси

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