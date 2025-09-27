Осторожно, мошенники! Разобрали самые популярные схемы и уловки киберпреступников
Мошенники в интернете – это одна из самых распространенных угроз современного цифрового мира. Они используют различные схемы и уловки, чтобы обмануть доверчивых пользователей и похитить их деньги и личные данные. Злоумышленники нередко могут притворяться знакомыми или родственниками, прося о срочной помощи.
Виктория Сацук:
Позвонили моим родителям и от моего лица сказали, что я попала в аварию. В слезах, в истерике девушка представилась и сказала: мама, я попала в аварию, срочно нужна большая сумма денег.
Естественно, мама с папой очень сильно испугались, истерика, слезы, начали звонить мне. И такое стечение обстоятельств, что телефона со мной рядом не было. Деньги сказали срочно перевести сейчас на карту, либо я чуть ли не попаду в тюрьму. И в этот момент я как раз подняла трубку и сказала, что со мной все хорошо, это мошенники.
Одним из самых популярных способов мошенничества сегодня считается фишинг. Это когда злоумышленники отправляют поддельные письма с сообщениями, которые выглядят как настоящие. Там они просят ввести личные данные, пароли, номера карт или другие конфиденциальные сведения. Обычно такие письма выглядят очень убедительно, имитируя официальные организации, банки или популярные сервисы.
Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
В настоящее время злоумышленники активно используют технологию токенизации наших банковских платежных карт. То есть предлагают нашим гражданам пройти регистрацию в специализированных приложениях, благодаря которым информация о нашей банковской платежной карте и ее цифровой вид становится доступным злоумышленникам. Есть возможность совершить расходные операции по нашим банковским платежным картам с введением ПИН-кода, в том числе на территории иностранных государств.
Кроме всего прочего, злоумышленники предлагают установить специализированное, предоставляемое ими программное обеспечение, после чего нужно свою банковскую платежную карту поднести к мобильному телефону и предоставить соответствующий доступ злоумышленникам.
Подробности в видео.