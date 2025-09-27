Осторожно, мошенники! Разобрали самые популярные схемы и уловки киберпреступников

Мошенники в интернете – это одна из самых распространенных угроз современного цифрового мира. Они используют различные схемы и уловки, чтобы обмануть доверчивых пользователей и похитить их деньги и личные данные. Злоумышленники нередко могут притворяться знакомыми или родственниками, прося о срочной помощи.

Виктория Сацук:

Позвонили моим родителям и от моего лица сказали, что я попала в аварию. В слезах, в истерике девушка представилась и сказала: мама, я попала в аварию, срочно нужна большая сумма денег.

Естественно, мама с папой очень сильно испугались, истерика, слезы, начали звонить мне. И такое стечение обстоятельств, что телефона со мной рядом не было. Деньги сказали срочно перевести сейчас на карту, либо я чуть ли не попаду в тюрьму. И в этот момент я как раз подняла трубку и сказала, что со мной все хорошо, это мошенники.