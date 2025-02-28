В Минске прошла итоговая коллегия Министерства здравоохранения

Доступная и эффективная медицина на всех уровнях – от сел до крупных городов. Строительство новых объектов здравоохранения и традиционное пристальное внимание к отрасли сегодня позволяют оказывать медпомощь в Беларуси на мировом уровне. Прорывные технологии сконцентрированы в трансплантологии, онкологии, кардиологии. Врачи работают над тем, чтобы эти мировые стандарты были внедрены не только в больших клиниках и РНПЦ, но и областных и районных центрах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из ключевых шагов стал запуск 84 передвижных ФАПов. Это не только снижает количество вызовов скорой помощи, но и позволяет проводить профилактические осмотры и диспансеризацию работников сельскохозяйственных предприятий без отрыва от производства. Отметим также, что в 2024 году число врачей в стране увеличилось порядка на 200 человек. Кроме того, ведется активная работа по привлечению молодых специалистов и улучшению их закрепляемости на местах.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Мы работаем над тем, чтобы наша служба, которая на самом деле очень востребована нашим населением, всегда была обеспечена не только материальными, но и кадровыми ресурсами. Все наши прорывные технологии сконцентрированы в трех направлениях: трансплантация органов, онкология, кардиология. И мы должны с вами отметить, что мы достигли тех уровней, которые соответствуют мировым стандартам.

Особое внимание подготовке будущих врачей, где акцент сделан на практическое обучение. Не ноу-хау для белорусских медицинских университетов – симуляционное обучение. Именно оно позволяет студентам безопасно отрабатывать навыки и учиться на ошибках в условиях, приближенных к реальным.