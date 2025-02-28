Дзиодзина о визите Каллас в США: в списке приоритетных дел места для Европы не было

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда человек говорит, что у него нет на что-либо времени, то чаще это означает лишь то, что какое-то дело, задача или событие не входит в область приоритетов. У высокопоставленных лиц «время идет по-другому», и, распределяя часы в своем графике, человек на ответственной должности в первую очередь занимается тем, что важнее. Но даже эта категория занятых людей находит «окно», если внимания требует что-то еще. Ключевой ориентир в таком случае – в степени важности. И даже занимаемый пост предполагает возможность реструктуризовать график, смещая дела и встречи по степени их значения.

Не исключено, что такую перестановку планов претерпела встреча госсекретаря США Марко Рубио и верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Каи Каллас. Чуть ранее глава европейской дипломатии заявила, что намерена обсуждать в Вашингтоне прекращение огня в Украине и усилия Дональда Трампа в переговорном процессе. «Ни одно соглашение не может работать на практике без нас, без Украины и без Европы – и это касается и США, которые также должны работать с нами», – отметила Каллас публично, сообщая о планах на свой визит в США и предстоящую встречу с Рубио.

А анонсируя данную встречу, добавила, что «плохой вариант соглашения» обещает не самый лучший сценарий событий как для Украины с Европой, так и для Штатов.