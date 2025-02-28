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«За два месяца на 10%». Лукашенко возмутился ростом цен на картошку

28 февраля 2025 12:59
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На совещании по вопросам ценового регулирования 28 февраля глава Беларуси Александр Лукашенко отметил, что реализация отечественной продукции не может быть более убыточной, чем поставка импортных товаров, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Он высказал недовольство ростом цен на картофель и дал поручение КГК разобраться в этом вопросе. При этом Лукашенко отметил, что белорусская картошка не уступает импортной, главное – правильно обеспечить ее хранение.

«Картошку не можем произвести в достаточном количестве! Цены за два месяца на 10% подскочили на картофель», – возмутился лидер Беларуси.

«За два месяца на 10%». Лукашенко возмутился ростом цен на картошку-1

Фото: president.gov.by

Президент также подверг критике систему, при которой импорт выгоднее отечественной произведенной в стране продукции. 

Он также напомнил о необходимости создания стабилизационного фонда для хранения овощей и строительства теплиц для круглогодичного выращивания.

«Кусочек теплицы взял, чтобы видеть, возможно это или нет. Оказывается, возможно. А почему вы не делаете? Вы что, мужики, зажрались?» – заявил Президент.

Лукашенко рассказал о своем личном опыте выращивания овощей в теплице и подчеркнул, что это возможно и эффективно.

# Экономика # Деньги # Александр Лукашенко

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