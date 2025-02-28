«За два месяца на 10%». Лукашенко возмутился ростом цен на картошку

На совещании по вопросам ценового регулирования 28 февраля глава Беларуси Александр Лукашенко отметил, что реализация отечественной продукции не может быть более убыточной, чем поставка импортных товаров, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Он высказал недовольство ростом цен на картофель и дал поручение КГК разобраться в этом вопросе. При этом Лукашенко отметил, что белорусская картошка не уступает импортной, главное – правильно обеспечить ее хранение.

«Картошку не можем произвести в достаточном количестве! Цены за два месяца на 10% подскочили на картофель», – возмутился лидер Беларуси.