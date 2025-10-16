Житель Речицы сходил в магазин «Санта» за продуктами и выиграл 20 тыс. рублей

Александр Меженный, ведущий: Особенно, если ходить за покупками в магазины «Санта». Именно так повезло жителю Речицы. Александр Астапенко купил бутылку питьевой воды и выиграл один из главных призов – 20 тысяч рублей в игре от популярного ритейлера. Только во время вручения приза мужчина осознал реальность происходящего. Давайте посмотрим, как это было.

Александр Астапенко, г. Речица:

Меня зовут Александр, я из города Речица, работаю на госпредприятии. Целенаправленно в игре не участвовал, просто покупали игровые товары. Никогда не везло, ни разу ничего не выигрывал, поэтому просто покупали воду. Конечно же, я не поверил. Первым делом я сообщил жене. Она тоже не поверила. Никто не верил до конца, пока я сюда не приехал.

– 20 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Это для вас.

– Выигрыш планировал потратить на путешествие. Посещайте магазины «Санта», покупайте игровые товары и выигрывайте. Даже если не верите, все равно участвуйте.

*На правах рекламы.