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Житель Речицы сходил в магазин «Санта» за продуктами и выиграл 20 тыс. рублей

16 октября 2025 12:21
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Житель Речицы сходил в магазин «Санта» за продуктами и выиграл 20 тыс. рублей-1

Александра Каштанова, ведущая:
Порой жизнь преподносит нам просто необыкновенные сюрпризы.

Александр Меженный, ведущий:
Особенно, если ходить за покупками в магазины «Санта». Именно так повезло жителю Речицы. Александр Астапенко купил бутылку питьевой воды и выиграл один из главных призов – 20 тысяч рублей в игре от популярного ритейлера. Только во время вручения приза мужчина осознал реальность происходящего. Давайте посмотрим, как это было.

Житель Речицы сходил в магазин «Санта» за продуктами и выиграл 20 тыс. рублей-3

Александр Астапенко, г. Речица:
Меня зовут Александр, я из города Речица, работаю на госпредприятии. Целенаправленно в игре не участвовал, просто покупали игровые товары. Никогда не везло, ни разу ничего не выигрывал, поэтому просто покупали воду. Конечно же, я не поверил. Первым делом я сообщил жене. Она тоже не поверила. Никто не верил до конца, пока я сюда не приехал.

– 20 тысяч рублей от сети магазинов «Санта». Это для вас.
– Выигрыш планировал потратить на путешествие. Посещайте магазины «Санта», покупайте игровые товары и выигрывайте. Даже если не верите, все равно участвуйте.

*На правах рекламы. 

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