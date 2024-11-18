Лукашенко: товарооборот между Беларусью и Смоленском нужно вернуть на уровень в 5 млрд долларов

Наш главный внешнеполитический посыл и наше устремление – с соседями надо жить в мире. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Смоленской области Василием Анохиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегации из этого российского региона часто бывают в Беларуси с визитами. Близкое соседство – от Минска до Смоленска всего-навсего 350 километров, играет на руку партнерам, позволяя развивать экономические отношения более быстрыми темпами и иметь цифры товарооборота под 5 миллиардов долларов (опыт прошлых лет). Тем не менее сторонам есть куда двигаться дальше. Александр Лукашенко обозначил ключевые направления для развития сотрудничества: создание сервисных центров, увеличение объемов поставок продовольствия, техники (пассажирской, дорожно-коммунальной). Белорусские специалисты также готовы оказать помощь в вопросах мелиорации и дорожном строительстве.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экономика является базисом и фундаментом наших отношений. У нас товарооборот в свое время был под 5 миллиардов долларов. Это просто, я так понимаю, ворота Беларуси в огромную России. Это нормально. Мы с этим согласны. Как мы с Путиным договорились, эти три области должны быть теснейшим образом связаны с Беларусью – Брянская, Смоленская, Псковская. Плюс рядом Ленинград (Питер) – родной нам, белорусам, и знакомый город. Они готовы с нами сотрудничать по всем направлении. Если нужно, мы будем работать, как бы сложно ни было, и с москвичами. Они готовы с нами сотрудничать и покупать все, что мы производим.

Слушайте, дай нам это преодолеть. Много мы и на Сахалин работаем. По отдельно направлениям, технологическим и так далее, где мы имеем опыт, мы там и работаем. По всей России. Но основа – это наши соседи. И то, что мы немножко сваливаемся по товарообороту, – надо разобраться в правительстве, в чем проблема и поднапрячься, чтобы мы эти 5 миллиардов долларов имели.