В Минской духовной академии презентовали проект, посвященный 35-летию Белорусского Экзархата

На торжественной церемонии присутствовали представители духовенства, органов власти и филателисты. К юбилею выпустили памятный спец-штемпель и художественный маркированный конверт. Тираж – 10 тысяч экземпляров. Его гашение, которое совершили Патриарший Экзарх всея Беларуси и министр связи и информатизации, стало центральным событием мероприятия. Кроме того, к знаковой дате подготовили специальную почтовую выставку.

Константин Шульган, министр связи и информатизации Беларуси:

Те значимые события, которые происходят в православии и не только, попадают на изображения марок. А что для нас важно – мы любим свою страну. Мы хотим, чтобы об этом знали. О нашей культуре, истории знали во всем мире. Марка хоть и маленькая, но она несет существенную нагрузку по информированию всего мира, потому что почтовая продукция распространяется в 192 страны, которые входят во Всемирный почтовый союз.

Храмы, монастыри, иконы, архитектурные и книжные памятники, сюжеты религиозных праздников. В экспозиции представлены самобытные проекты христианской тематики, выпущенные за более чем 30 лет. Эти марки, конверты, почтовые карточки сегодня являются предметом коллекционирования. Посетить выставку в Минской духовной академии могут все желающие. Она будет работать на протяжении двух недель.