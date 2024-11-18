Ваш приз – автомобиль! Белоруска из агрогородка Козловка выиграла в рекламной игре от «Добронома»

Кому же на этот раз достался автомобиль, смотрите в нашем сюжете.

Рекламную игру «Твой шанс» в третий раз проводят одни из лидеров по низким ценам в Беларуси – магазины «Копеечка» и «Доброном». Счастливчикам достались просто потрясающие призы!

Закрытое акционерное общество «Доброном» – это ведущая продуктовая розничная сеть в Беларуси, которая управляет портфелем брендов сетевых магазинов «Копеечка» и «Доброном». Общая численность торговых объектов по всей стране – около тысячи. Каждый день магазины посещают более 700 тысяч покупателей по всей республике.

– Постоянно обновляют ассортимент. Все нравится. – А как по ценам? – Дешевле, чем в других магазинах.

«Копеечка» и «Доброном» – это не только удобное месторасположение магазинов, широкий ассортимент товаров, приветливый персонал, но и место, где покупки могут приносить удачу. Преимущества такого подхода уже оценили победители рекламной игры «Твой шанс».

– Светлана, мы вас поздравляем! – Спасибо большое! – Ну что, вы готовы посмотреть ваш новый автомобиль? – Конечно.

Жительница агрогородка Козловка Светлана Тукач участие в акциях сети принимает в третий раз. Когда в ее любимых магазинах вновь стартовала рекламная игра, решила снова испытать удачу и оказалась в числе счастливчиков. Домой в родной агрогородок женщина вместе с семьей уедет на новом автомобиле.

Для участия в игре нужно было приобрести определенные товары в магазинах сети и зарегистрировать игровой код на сайте dobronom.bу.

Светлана Тукач, обладатель автомобиля (агрогородок Козловка): Такое чувство, что это не с нами, конечно, происходит, но очень рады победе. Другим участникам, естественно, хочется пожелать только побед. Верить в свою мечту, они обязательно сбываются, поэтому пусть играют и выигрывают.

Ольга Уласевич, начальник сектора маркетинга ЗАО «Доброном»:

Завершилась наша третья рекламная игра. Как всегда, на позитиве. Нам очень нравится радовать наших покупателей. На следующий год у нас большие планы, новые игры, поэтому всех приглашаем. Полтора миллиона кодов участвовало в розыгрыше главных призов, а также всего мы вручили пять тысяч подарков.

Сеть магазинов «Доброном» и «Копеечка» стремится создать атмосферу праздника, где каждый клиент сможет почувствовать себя частью чего-то большего. Впереди покупателей ждут новые акции и множество приятных сюрпризов.

*На правах рекламы.