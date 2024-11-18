Сезон хурмы в самом разгаре! Делимся рецептом вкусных оладий

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим оладьи на кефире с хурмой и тыквенным вареньем. Для этого блюда мы будем использовать муку, кефир, сахар, хурму, тыкву, имбирь, куриное яйцо, гвоздику, корицу, разрыхлитель и лимон.

Сезон хурмы в самом разгаре. Самое время порадовать себя и своих близких чем-то вкусненьким. Приготовьте оладьи с хурмой! Тесто получается воздушным, сладковатым, с сочными кусочками фруктов. В качестве дополнения к ним – вкусное, яркое, необыкновенное тыквенное варенье.