Прямой эфир

Сезон хурмы в самом разгаре! Делимся рецептом вкусных оладий

18 ноября 2024 10:53
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Сезон хурмы в самом разгаре! Делимся рецептом вкусных оладий-1

Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим оладьи на кефире с хурмой и тыквенным вареньем. Для этого блюда мы будем использовать муку, кефир, сахар, хурму, тыкву, имбирь, куриное яйцо, гвоздику, корицу, разрыхлитель и лимон.

Сезон хурмы в самом разгаре. Самое время порадовать себя и своих близких чем-то вкусненьким. Приготовьте оладьи с хурмой! Тесто получается воздушным, сладковатым, с сочными кусочками фруктов. В качестве дополнения к ним – вкусное, яркое, необыкновенное тыквенное варенье.

Подробный рецепт смотрите в видео.

# Рецепты # Михаил Анищенко

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