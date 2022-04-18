Спецфонд Президента выделил Витебскому медуниверситету 58 тысяч рублей
Специальный фонд Президента Беларуси выделил Витебскому государственному медицинскому университету 58 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы лаборатории профмастерства «Хирургические болезни». Высшее учебное заведение из города на берегу Западной Двины – единственное из медицинских, кто удостоен такой поддержки.
Какие перспективы откроются перед будущими врачами, узнал Виктор Пралич.
Виктор Пралич, корреспондент:
Лаборатория профессионального мастерства «Хирургические болезни» появилась в Витебском медицинском университете в 2018 году. Сегодня в ней занимаются 45 студентов с четвертого по шестой курс включительно, прошедшие строгий отбор.
Четыре года назад лабораторию создали, чтобы будущие врачи могли познакомиться с профессией поближе, на практике. Также здесь студенты активно готовятся к международным и республиканским олимпиадам. К слову, довольно результативно: ребята – победители многих медицинских конкурсов. Успешны студенты и в научных исследованиях. Их открытия нашли отражения в 20 статьях.
Анна Купченко, заведующая кафедрой Витебского государственного медицинского университета:
У нас есть операционный микроскоп. Чтобы выполнять операции, желательно, чтобы работали и хирург, и ассистент с использованием оптики. Это увеличит возможности выполнения этих микрохирургических вмешательств.
В перспективе лабораторию планируют оснастить оборудованием для лапароскопической хирургии, операционными тренажерами, бинокулярной оптикой – очками, которые позволяют выполнять микрохирургические вмешательства. Современные технологии бесспорно повысят уровень подготовки студентов. А это отразится на их профессиональном росте.
Анна Купченко:
В нашей лаборатории студенты занимаются на базе университета, в то числе и база кафедры оперативной хирургии, топографическая анатомия, клинические базы других кафедр. Но какое-то оборудование есть изначально. Конечно, его можно дополнить за счет средств, полученных за счет финансовой поддержки данного фонда. Нам очень приятно, что специальный фонд Президента Республики Беларусь выбрал нашу лабораторию как одно из интеллектуальных объединений.
В целом, финансовую помощь из спецфонда Президента получат пять учреждений. Кроме Витебского меда, в списке Мозырский областной лицей, Республиканский центр экологии и краеведения, Барановичский профессионально-технический колледж сферы обслуживания и Гродненский университет имени Янки Купалы.