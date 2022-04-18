Спецфонд Президента выделил Витебскому медуниверситету 58 тысяч рублей

Специальный фонд Президента Беларуси выделил Витебскому государственному медицинскому университету 58 тысяч рублей на укрепление материально-технической базы лаборатории профмастерства «Хирургические болезни». Высшее учебное заведение из города на берегу Западной Двины – единственное из медицинских, кто удостоен такой поддержки.

Виктор Пралич, корреспондент: Лаборатория профессионального мастерства «Хирургические болезни» появилась в Витебском медицинском университете в 2018 году. Сегодня в ней занимаются 45 студентов с четвертого по шестой курс включительно, прошедшие строгий отбор.

Четыре года назад лабораторию создали, чтобы будущие врачи могли познакомиться с профессией поближе, на практике. Также здесь студенты активно готовятся к международным и республиканским олимпиадам. К слову, довольно результативно: ребята – победители многих медицинских конкурсов. Успешны студенты и в научных исследованиях. Их открытия нашли отражения в 20 статьях.

Анна Купченко, заведующая кафедрой Витебского государственного медицинского университета:

У нас есть операционный микроскоп. Чтобы выполнять операции, желательно, чтобы работали и хирург, и ассистент с использованием оптики. Это увеличит возможности выполнения этих микрохирургических вмешательств.

В перспективе лабораторию планируют оснастить оборудованием для лапароскопической хирургии, операционными тренажерами, бинокулярной оптикой – очками, которые позволяют выполнять микрохирургические вмешательства. Современные технологии бесспорно повысят уровень подготовки студентов. А это отразится на их профессиональном росте.