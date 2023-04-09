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Лукашенко: «Светлая Пасха – неисчерпаемый источник духовной стойкости, главный символ возрождения»

09 апреля 2023 10:10
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Новости Беларуси. У католиков и протестантов всего мира – светлый праздник Пасхи. Это самый важный день в христианском календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси день Христова Воскресения сегодня, 9 апреля, отмечают более 1,5 миллиона человек. Католицизм – вторая по величине религиозная конфессия в нашей стране.

С праздником верующих поздравил глава государства.

Лукашенко: «Светлая Пасха – неисчерпаемый источник духовной стойкости, главный символ возрождения»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Светлая Пасха – неисчерпаемый источник духовной стойкости, главный символ возрождения, веры и надежды. Это прекрасное время напоминает о непреходящих нравственных ориентирах: взаимном уважении, почитании старших, милосердии, сострадании, бескорыстной заботе о ближнем, искренней любви к родной земле. Пусть глубокий смысл этих пасхальных дней сопутствует всем вашим поступкам и начинаниям, побуждая желание жить по совести.

Лукашенко: «Светлая Пасха – неисчерпаемый источник духовной стойкости, главный символ возрождения»-4

«Для нас это очень доброе, радостное событие». Белорусские католики отмечают Пасху. Подробнее здесь.

# Католики Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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