Лукашенко: «Светлая Пасха – неисчерпаемый источник духовной стойкости, главный символ возрождения»

Новости Беларуси. У католиков и протестантов всего мира – светлый праздник Пасхи. Это самый важный день в христианском календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси день Христова Воскресения сегодня, 9 апреля, отмечают более 1,5 миллиона человек. Католицизм – вторая по величине религиозная конфессия в нашей стране.

С праздником верующих поздравил глава государства.