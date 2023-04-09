Лукашенко: «Светлая Пасха – неисчерпаемый источник духовной стойкости, главный символ возрождения»

Новости Беларуси. У католиков и протестантов всего мира – светлый праздник Пасхи. Это самый важный день в христианском календаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси день Христова Воскресения сегодня, 9 апреля, отмечают более 1,5 миллиона человек. Католицизм – вторая по величине религиозная конфессия в нашей стране.
С праздником верующих поздравил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Светлая Пасха – неисчерпаемый источник духовной стойкости, главный символ возрождения, веры и надежды. Это прекрасное время напоминает о непреходящих нравственных ориентирах: взаимном уважении, почитании старших, милосердии, сострадании, бескорыстной заботе о ближнем, искренней любви к родной земле. Пусть глубокий смысл этих пасхальных дней сопутствует всем вашим поступкам и начинаниям, побуждая желание жить по совести.
«Для нас это очень доброе, радостное событие». Белорусские католики отмечают Пасху. Подробнее здесь.