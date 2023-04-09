«Для нас это очень доброе, радостное событие». Белорусские католики отмечают Пасху

Новости Беларуси. В Беларуси сегодня, 9 апреля, Пасху отмечают более 1,5 миллиона человек. Католицизм – вторая по величине религиозная конфессия в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью в храмах шли торжественные богослужения. Тогда же для католиков и протестантов зажегся чудесный благодатный огонь. Его частицу верующие понесут в дом вместе с вестью о Христовом Воскресении. А утро Пасхи началось с речи митрополита Минско-Могилевского архиепископа Юзефа Станевского. Христианское торжество символизирует победу жизни над смертью и напоминает людям об истинных ценностях.

Для нас это очень доброе, радостное событие. Мы готовимся к Пасхе. Я и пост держала, и ходили на все имши. Сейчас с большой радостью проснулись и идем в костел. Я была и на ночной имше, на Вигилии, а уже на утреннюю спешим всей семьей.

Весь христианский мир обновляется, радуется тому, что Христос принес для нас откупление за наши грехи, которые мы сделали. Такое светлое воскрешение, надежду, что мы живем в таком духе, мире, радости от того, что происходит в нашем мире.

Христово Воскресение – это время единения людей. Сегодня западные верующие традиционно собираются за пасхальным столом в кругу родных и близких, ходят в гости и обмениваются главными атрибутами праздника – крашеными яйцами. К слову, самый распространенный символ у католиков – шоколадный заяц. Он символизирует плодородие.