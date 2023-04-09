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«Для нас это очень доброе, радостное событие». Белорусские католики отмечают Пасху

09 апреля 2023 08:49
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Новости Беларуси. В Беларуси сегодня, 9 апреля, Пасху отмечают более 1,5 миллиона человек. Католицизм – вторая по величине религиозная конфессия в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для нас это очень доброе, радостное событие». Белорусские католики отмечают Пасху-1

Ночью в храмах шли торжественные богослужения. Тогда же для католиков и протестантов зажегся чудесный благодатный огонь. Его частицу верующие понесут в дом вместе с вестью о Христовом Воскресении. А утро Пасхи началось с речи митрополита Минско-Могилевского архиепископа Юзефа Станевского. Христианское торжество символизирует победу жизни над смертью и напоминает людям об истинных ценностях.

«Для нас это очень доброе, радостное событие». Белорусские католики отмечают Пасху-4

Для нас это очень доброе, радостное событие. Мы готовимся к Пасхе. Я и пост держала, и ходили на все имши. Сейчас с большой радостью проснулись и идем в костел. Я была и на ночной имше, на Вигилии, а уже на утреннюю спешим всей семьей.

«Для нас это очень доброе, радостное событие». Белорусские католики отмечают Пасху-7

Весь христианский мир обновляется, радуется тому, что Христос принес для нас откупление за наши грехи, которые мы сделали. Такое светлое воскрешение, надежду, что мы живем в таком духе, мире, радости от того, что происходит в нашем мире.

Христово Воскресение – это время единения людей. Сегодня западные верующие традиционно собираются за пасхальным столом в кругу родных и близких, ходят в гости и обмениваются главными атрибутами праздника – крашеными яйцами. К слову, самый распространенный символ у католиков – шоколадный заяц. Он символизирует плодородие.

# Католики Беларуси # общество # Фотофакт

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