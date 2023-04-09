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Андрей Лукьянович о защите воздушного пространства Беларуси: наш вид ВС оснащён самой современной техникой

09 апреля 2023 08:27
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Новости Беларуси. Воздушные рубежи под надежной охраной. Белорусские зенитчики выполняют свой долг, в интенсивном режиме несут службу на страже мирного неба. Сегодня, 9 апреля, военнослужащие войск ПВО отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником. Подробности.

Андрей Лукьянович о защите воздушного пространства Беларуси: наш вид ВС оснащён самой современной техникой-1

Учитывая последние события, роль и значение войск ПВО в обеспечении защиты и безопасности страны будут только возрастать, отметил Президент. Поэтому государство делает все возможное, чтобы воинские части и подразделения всегда были обеспечены самой современной техникой для эффективного решения боевых задач.

Андрей Лукьянович о защите воздушного пространства Беларуси: наш вид ВС оснащён самой современной техникой-4

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
Более тысячи человек ежедневно заступает на боевое дежурство для того, чтобы сохранить, обеспечить мирное небо над нашей страной. Это военнослужащие, специалисты. Наш вид Вооруженных Сил оснащен самой современной техникой. Мы получили, согласно плана развития и строительства Вооруженных Сил, новые комплексы, зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», С-400, переучили своих специалистов на данные виды вооружения, военной специальной техники. Также радиотехнические войска получают новые радиационные станции – это «Роса», «Противник», «Восток-3D». Приходится находиться начеку всегда.

Андрей Лукьянович о защите воздушного пространства Беларуси: наш вид ВС оснащён самой современной техникой-7

Воины-зенитчики занимают достойное место в системе обеспечения безопасности Беларуси. В ходе учений совершенствуются профессиональная подготовка офицеров, тактико-специальная подготовка войск, осваиваются эффективные способы борьбы с существующими и перспективными средствами воздушного нападения.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Лукьянович # Фотофакт

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