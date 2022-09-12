От бега в экипировке до пересечения водной преграды. В милицейской эстафете Гродненской области победили бойцы ОМОНа

Новости Беларуси. От бега в полной экипировке до пересечения водной преграды. Зрелищные старты развернулись на глазах жителей города Щучина накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Милиционеры со всей Гродненской области соревновались в комбинированной эстафете.

От участкового до бойца особого назначения. 22 команды и почти 200 участников из различных подразделений органов внутренних дел. На берегах городского озера они преодолевали 1,5-километровую трассу с препятствиями. Переноска условного раненого на носилках, метание гранаты, стрельба из винтовки, маневрирование на велосипеде и даже пересечение водной преграды.

Максим К омар, командир второй группы первого взвода милиции ОВД Л идского райисполкома: Считаю, что данные соревнования нужны и должны проводиться у нас. Это развивает в нас всех настоящих мужчин, нашу физическую подготовку, также мы встречаемся со своими коллегами из других отделов, с которыми мы знакомы, вместе учились. Общаемся, обмениваемся опытом.

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

2020 год показал, что мир хрупок и совсем немного надо, чтобы что-то нарушить в этой жизни. И сегодня мы вот эти праздники проводим, спортивные праздники для того, чтобы люди объединились, чтобы возможность была познакомиться друг с другом, с семьями, общаться с семьями, поддерживать друг друга и максимально эффективно выполнять те задачи, которые ставит перед нами глава государства, наш народ и в целом все люди, которые живут рядом с нами.

Не пришлось скучать и самым юным гостям праздника – для них подготовили выставку оружия, солдатскую кашу и тематические фотозоны от сотрудников ГАИ. А еще дети могли разрисовать яркими красками служебный автомобиль ДПС.