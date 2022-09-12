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Автопробег «Символ единства» стартует в Беларуси. Какие мероприятия запланированы по пути следования?

12 сентября 2022 08:35
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Новости Беларуси. Символ единства. Масштабный автопробег, приуроченный к Году исторической памяти, стартует 12 сентября в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этой неделе Беларусь отметит важнейший государственный праздник – День народного единства, накануне которого решено было начать эту символическую акцию.

Автопробег «Символ единства» стартует в Беларуси. Какие мероприятия запланированы по пути следования?-1

Маршрут автопробега свяжет все белорусские города. В рамках акции запланирован целый комплекс мероприятий. Участники сделают остановки около мемориалов и на захоронениях времен Великой Отечественной, в местах сожженных деревень будет проводиться установка памятных табличек с цифровыми QR-кодами.

Завершится мероприятие в конце ноября. За это время колонны автомобилей под государственными флагами проедут тысячи километров, чтобы объединить всех белорусов.

# Год исторической памяти # общество # Фотофакт

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