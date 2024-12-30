ЦИК запустил сервис по поиску участка для голосования

До главного общественно-политического события – менее месяца. В Беларуси готовятся к выборам Президента. 30 декабря Центральная избирательная комиссия запустила сервис, который поможет белорусам определить их участок для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране их сформировано свыше 5,3 тысяч.

Сервис размещен на главной странице официального сайта ЦИК Беларуси. Достаточно выбрать в предложенных полях область, район, при необходимости – сельсовет и населенный пункт. Далее – указать улицу и номер дома. После этого сервис покажет информацию о вашем участке для голосования: его номер, адрес и время работы. А также телефон для связи с представителями избирательных комиссий.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Удобство использования этого сервиса состоит в том, что можно ввести свой адрес регистрации и система выдает адрес месторасположения участка для голосования, режим работы в том числе. Поэтому, в принципе, достаточно удобный для использования сервис, для избирателей. Можно не обращаться в участковую избирательную комиссию, а находясь дома, уточнить всю информацию, которая необходима для голосования.