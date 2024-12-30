ЦИК запустил сервис по поиску участка для голосования
До главного общественно-политического события – менее месяца. В Беларуси готовятся к выборам Президента. 30 декабря Центральная избирательная комиссия запустила сервис, который поможет белорусам определить их участок для голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране их сформировано свыше 5,3 тысяч.
Сервис размещен на главной странице официального сайта ЦИК Беларуси. Достаточно выбрать в предложенных полях область, район, при необходимости – сельсовет и населенный пункт. Далее – указать улицу и номер дома. После этого сервис покажет информацию о вашем участке для голосования: его номер, адрес и время работы. А также телефон для связи с представителями избирательных комиссий.
Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Удобство использования этого сервиса состоит в том, что можно ввести свой адрес регистрации и система выдает адрес месторасположения участка для голосования, режим работы в том числе. Поэтому, в принципе, достаточно удобный для использования сервис, для избирателей. Можно не обращаться в участковую избирательную комиссию, а находясь дома, уточнить всю информацию, которая необходима для голосования.
Уже 1 января начнется самая активная фаза электоральной кампании – агитация. Выступления кандидатов будут транслировать в эфире радио и телевидения, их предвыборные программы опубликуют газеты. Кроме того, по всей стране развернутся пикеты, будут проходить собрания и встречи с избирателями. Агитация продлится до 25 января, а 26 белорусы сделают свой выбор. В бюллетенях избиратели увидят фамилии пяти претендентов на высший государственный пост. У тех, кто не сможет прийти на участки в основной день, будет возможность проголосовать досрочно. Для этого предусмотрено пять дней. За организацией и проведением выборов будут следить многочисленные национальные и международные наблюдатели. К своей работе уже приступила миссия экспертов от СНГ.