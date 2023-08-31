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Лукашенко назвал требования о выводе бойцов ЧВК «Вагнер» из Беларуси необоснованными и глупыми

31 августа 2023 10:19
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Польша и балтийские страны нагнетают истерию по поводу присутствия в Республике Беларусь военных ЧВК «Вагнер». Там дошли до того, что предъявляют требования немедленно вывести их из нашей страны. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совбеза РБ, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Президент обратил внимание, что эти же государства сами наращивают военные бюджеты, размещают у белорусских границ крупные военные формирования. Лукашенко на такие требования ответил: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно предъявлять претензии в сторону Беларуси по поводу присутствия здесь военных из других государств. А пока все эти требования необоснованные и глупые, заявил Александр Лукашенко.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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