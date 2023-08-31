Лукашенко проводит заседание Совбеза: страны НАТО настойчиво продвигают политику расширения

Страны Североатлантического альянса настойчиво продвигают политику своего расширения, наращивают военное присутствие у белорусских границ и постоянно проводят провокационные учения рядом с нашей страной. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 31 августа, на заседании Совета безопасности РБ, информирует пресс-служба белорусского лидера.

По словам главы государства, такие действия они оправдывают якобы исходящими угрозами со стороны Беларуси. Власти Польши и стран Балтии обвиняют нашу страну в неких мифических агрессивных намерениях, сказал Лукашенко.

Белорусский лидер обозначил, что в апреле текущего года Варшава уведомила о решении не выполнять Договор об обычных вооруженных силах в Европе в отношении РБ. А это фактически последний юридически обязывающий международный акт в области контроля над вооружениями. Опасный шаг, как мы должны на это реагировать, задал вопрос Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что Беларусь готова к восстановлению добрых отношений с соседями, но в ответ на посылы с белорусской стороны идут только обвинения и угрозы.