Премьер-министр Эсватини посетит с визитом Беларусь

Впервые в истории двусторонних отношений – премьер-министр Эсватини посетит Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программу визита, а также реализацию апрельских договоренностей, достигнутых главой белорусской дипмиссии с Королем Мсвати III, обсудили на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла нашей страны в ЮАР с премьер-министром Эсватини.

Стоит отметить, что дипломатические отношения между нашими странами были установлены совсем недавно. Стороны подписали документ в Претории 4 июня 2024 года. Так Эсватини стала еще одним африканским партнером Беларуси, что открыло перед нашими государствами целый спектр новых возможностей. Речь о торговле, образовании, здравоохранении и сотрудничестве в других сферах. Во взаимодействии с Беларусью африканские страны видят неоспоримое преимущество перед западными игроками. В отличие от их тактики манипулирования и подчинения, Минск предлагает равноправный диалог, совместную работу двух суверенных государств на благо их народов. Визит премьер-министра в нашу страну станет мощным импульсом для развития двустороннего сотрудничества.