Лукашенко собрал совещание по вопросам внешнеторговой деятельности Беларуси в 2025 году

Это передел рынков, устранение неудобных конкурентов через санкционные войны. Что, в общем-то, Беларусь прочувствовала на себе. Наша многолетняя политика многовекторности позволила не провалиться в этот период, а сейчас самое время укрепить свои позиции на тех рынках, где нас ждут. В основном это Восток. Государства нуждаются не только в привычных товарных позициях, но и специфических, например, технике для ликвидации пожаров или военной. И в меру своих возможностей мы должны удовлетворить спрос восточных партнеров. Но не стоит обрывать связи и с Западом, отметил белорусский лидер. Там тоже есть интерес к Беларуси, но в основе сотрудничества должны лежать интересы и приоритеты нашей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В связи с тем, что Запад вроде бы не хочет с нами сотрудничать в области экономики, мы им со своей продукцией абсолютно не нужны, мы это прекрасно понимаем. Лишняя конкуренция в области автомобилестроения, других отраслей не входит в повестку дня западных государств, подстегиваемых Соединенными Штатами Америки. Ни для кого не секрет, что мы больше всего сегодня торгуем на восточном направлении, хотя и от Запада мы не уходим окончательно. То, что их интересует и нам выгодно, мы торгуем, продаем, но это не те объемы и не те деньги. Поэтому в восточном направлении – Российская Федерация, Китайская Народная Республика – мы имеем 4 или 5 приглашений восточных государств, начиная от Пакистана, Индонезии, Северной Кореи и других, с предложением встретиться на высшем уровне и обсудить вопросы нашего сотрудничества.

Есть принципиальные вопросы, по которым надо принимать решение. Это касается взаиморасчетов, поставок нашей военной продукции, пожарной продукции по борьбе с пожарами и так далее. Поэтому я пригласил вас для того, чтобы обсудить вот этот спектр и направление нашего сотрудничества. То, что интересует прежде всего наших партнеров и на Востоке, прежде всего на Востоке. Хотя мы же не скажем, что Венесуэла на Западе не хочет с нами сотрудничать. Конечно, хочет. И бизнес-круги многие предлагают, даже в Соединенных Штатах Америки, у них интерес к нашему государству. Подождем. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям. Договоримся – будем сотрудничать. Но в основе должны лежать наши интересы, нашего государства, и приоритеты, которые мы определили.

Этот разговор – логичное продолжение недельной повестки Президента. О перспективах продвижения белорусского речь шла и во время назначения новых послов, и накануне, во время посещения территории Минского городского технопарка. Глава государства отметил, мы можем производить многое, но не менее важно уметь это продать.