Суперскоростные аэролодки и гидрокостюмы! Как белорусские спасатели помогают пострадавшим на водоёмах

И летом, и зимой спасатели на постах. Помощь людям не зависит от поры года. Например, в холодный сезон немало чрезвычайных ситуаций связано со льдом. Водолазы дежурят сутками – контролируют обстановку и следят за безопасностью.

Тем более погода в этом январе достаточно неустойчивая. Минус небольшой, вода на реках не успевает как следует застыть. Спасатели Республиканского отряда специального назначения МЧС оперативно реагируют на каждый звонок. Ведь человек может пробыть в ледяной воде максимум 10 минут.

Виктор Рыбин, спасатель-водолаз Республиканского отряда специального назначения «Зубр»:

Спасение человека начинается с элементарной вещи – передается информация на пункт диспетчеру. Он принимает вызов и дает тревогу боевому расчету. В считаные минуты боевой расчет выезжает к месту проведения спасательных работ. По прибытии оценивается обстановка. Если человек находится на поверхности воды, спасатели незамедлительно отправляются в его сторону. При необходимости сбрасывается лодка, аэролодка – в зависимости от времени года. На вооружении спасателей – современное оборудование. Оно позволяет незамедлительно оказывать помощь пострадавшим.

Алина Трус, корреспондент:

Для спасения людей водолазы задействуют лодки «Пираньи». Они очень технологичны. Предназначены для рейдов и объездных обходов. А разгоняются в воде до 100 километров в час.