Суперскоростные аэролодки и гидрокостюмы! Как белорусские спасатели помогают пострадавшим на водоёмах

И летом, и зимой спасатели на постах. Помощь людям не зависит от поры года. Например, в холодный сезон немало чрезвычайных ситуаций связано со льдом. Водолазы дежурят сутками – контролируют обстановку и следят за безопасностью.
И летом, и зимой спасатели на постах. Помощь людям не зависит от поры года. Например, в холодный сезон немало чрезвычайных ситуаций связано со льдом. Водолазы дежурят сутками – контролируют обстановку и следят за безопасностью.
Тем более погода в этом январе достаточно неустойчивая. Минус небольшой, вода на реках не успевает как следует застыть. Спасатели Республиканского отряда специального назначения МЧС оперативно реагируют на каждый звонок. Ведь человек может пробыть в ледяной воде максимум 10 минут.
Виктор Рыбин, спасатель-водолаз Республиканского отряда специального назначения «Зубр»:
Спасение человека начинается с элементарной вещи – передается информация на пункт диспетчеру. Он принимает вызов и дает тревогу боевому расчету. В считаные минуты боевой расчет выезжает к месту проведения спасательных работ. По прибытии оценивается обстановка. Если человек находится на поверхности воды, спасатели незамедлительно отправляются в его сторону. При необходимости сбрасывается лодка, аэролодка – в зависимости от времени года.
На вооружении спасателей – современное оборудование. Оно позволяет незамедлительно оказывать помощь пострадавшим.
Алина Трус, корреспондент:
Для спасения людей водолазы задействуют лодки «Пираньи». Они очень технологичны. Предназначены для рейдов и объездных обходов. А разгоняются в воде до 100 километров в час.
Их уникальность в быстром передвижении по тонкому льду. Вес таких аэролодок достигает 350 килограммов. Перевозят до шести человек. Кроме того, на них можно организовать водолазно-спасательные станции. А сами водолазы в гидрокостюмах сухого типа. Такое снаряжение подходит для низких температур. Костюмы позволяют безопасно погружаться в воду и сохраняют тепло.
Подробности в видео.