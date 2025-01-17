Алёна Дзиодзина: «Собственное производство – это и правда имиджевый проект»
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Перед началом этого года Президент анонсировал пятилетку качества. В этой же парадигме продолжается и его работа. К примеру, несколько лет назад по поручению Александра Лукашенко в Беларуси была произведена реновация производственных территорий бывшего «Мотовело». В результате чего на сегодня обновленный и модернизированный завод производит белорусские мотоциклы, велосипеды, скутеры, мопеды и квадроциклы.
С одной стороны, собственное производство – это и правда имиджевый проект, когда способность произвести свой качественный продукт становится элементом узнаваемого престижа. А с другой – раз уж продукция «МотоВелоЗавода» у нас востребована, это означает то, что, имея запрос со стороны общества, государство справляется на своих ресурсах.
С точки зрения экономики это означает, что не нужно закупать импортное, и часть госбюджета, что экономится, можно направить в другие сферы для повышения качества. И именно в ту сферу, где это существенно нужно. С позиции перспективы развития для страны это уже подкрепляет аспект стабильности. Когда внешние перемены не столь влиятельны, насколько могли бы вмешаться, в то время как подкрепленный фактор стабильности становится предпосылкой для качества жизни всего населения.
Алена Дзиодзина:
Еще один кирпичик полноценного государства в случае своего производства – это возможность реализации экспорта. А освоение внешних рынков становится инвестицией в качество жизни с позиции общества. «Мы шли от земли и развивали те школы, которые у нас были. Компетенции у нас были серьезные, вот мы их и развивали», – подчеркнул Президент.
Стратегия «идти от земли», про которую в данном случае говорит Президент, – это, простыми словами, хозяйственность. Без нее достойное качество жизни граждан поддержать сложно. Но, инвестируя в те возможности, что открыты, государство приумножает и их. Таким образом, на основе небольшого фрагмента из президентской работы мы можем выделить одну характерную тенденцию в развитии нашего страны и общества: «Мы остановились на том, что надо развивать свои школы. То, что нам досталось от тех поколений, надо не только сохранить, надо развивать и модернизировать. Мы этим путем пошли».
Модернизация подобных объектов в первую очередь говорит о том, что, замечая внутренний ресурс по стране, Беларусь умеет грамотно им воспользоваться и поддержать качество жизни граждан на комфортном уровне.