Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Перед началом этого года Президент анонсировал пятилетку качества. В этой же парадигме продолжается и его работа. К примеру, несколько лет назад по поручению Александра Лукашенко в Беларуси была произведена реновация производственных территорий бывшего «Мотовело». В результате чего на сегодня обновленный и модернизированный завод производит белорусские мотоциклы, велосипеды, скутеры, мопеды и квадроциклы.

С одной стороны, собственное производство – это и правда имиджевый проект, когда способность произвести свой качественный продукт становится элементом узнаваемого престижа. А с другой – раз уж продукция «МотоВелоЗавода» у нас востребована, это означает то, что, имея запрос со стороны общества, государство справляется на своих ресурсах.

С точки зрения экономики это означает, что не нужно закупать импортное, и часть госбюджета, что экономится, можно направить в другие сферы для повышения качества. И именно в ту сферу, где это существенно нужно. С позиции перспективы развития для страны это уже подкрепляет аспект стабильности. Когда внешние перемены не столь влиятельны, насколько могли бы вмешаться, в то время как подкрепленный фактор стабильности становится предпосылкой для качества жизни всего населения.