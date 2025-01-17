Брачный контракт – за или против? Мнения белорусов

Алеся Лакина, корреспондент:
Любой подписанный документ – это, безусловно, важно, ведь это страховка, гарантии личной безопасности. А вот насколько важен брачный контракт, спросим у минчан.
Алеся Лакина, корреспондент:
Любой подписанный документ – это, безусловно, важно, ведь это страховка, гарантии личной безопасности. А вот насколько важен брачный контракт, спросим у минчан.
За. Почему нет?
Если вы друг другу доверяете, то брачный контракт не имеет смысла.
Конечно, за. Я юрист.
Если человек свою сознательную жизнь работал, трудился, имеет материальные сбережения, которые ему очень дороги, то почему нет. Он в любом случае страхуется.
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