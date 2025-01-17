Брачный контракт – за или против? Мнения белорусов

Как снизить чувствительность зубов? Советы от стоматолога

Повышенная чувствительность зубов – проблема, с которой сталкивается огромное количество людей. Это состояние, когда зубы реагируют на раздражители, такие как холодная, горячая или кислая еда, и иногда даже на действие зубной щетки. Контакт может вызывать неприятные ощущения и боли при приеме пищи.