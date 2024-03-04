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Артист духового оркестра ГУВД Мингорисполкома поздравил песней с Днём белорусской милиции

04 марта 2024 10:07
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Кудрачев, артист заслуженного коллектива Республики Беларусь «Духовой оркестр главного управления внутренних дел Минского горисполкома».

Артист духового оркестра ГУВД Мингорисполкома поздравил песней с Днём белорусской милиции-1

Сергей Кудрачев, артист заслуженного коллектива Республики Беларусь «Духовой оркестр главного управления внутренних дел Минского горисполкома»:
Ни минуты не жалею, что работаю в этом коллективе. В этом году оркестру исполнится 60 лет. Когда я приходил в оркестр, думал, что буду петь только про службу, про милицию. Нет, все совсем по-другому. Конечно же, не без этого. Самый главный упор на то, чтобы поднимать дух наших бойцов, дарить песни про их работу. Но репертуар у нас огромный. Для каждого мероприятия, к каждому празднику у нас есть свой репертуар. Каждый год он обновляется.

Иван Владимирович Кубраков в свое время возглавлял минскую милицию. Этот человек – образец настоящего милиционера, настоящего человека.

Уважаемые сотрудники Министерства внутренних дел! Ваша честная и отважная служба – это залог спокойствия в нашей стране, спокойствия в семьях наших граждан. Спасибо вам!

Екатерина Яцкевич, ведущая:
Мы знаем, что вы к нам пришли не с пустыми руками, а с песней.

Подробности смотрите в видео.

# Милиция Беларуси # общество # Екатерина Яцкевич # Юрий Царёв # Александр Меженный

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