ГПК привёл статистику по работе литовских коллег на пунктах пропуска

Заявления об увеличении числа сотрудников в оставшихся погранпереходах со стороны Литвы оказались пустыми словами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госпогранкомитет приводит статистику: за выходные очередь на белорусско-литовской границе выросла на 300 фур. На данный момент въезда в ЕС на этом направлении ожидает 1,5 тысячи грузовиков. Сопредельные контрольные службы после закрытия двух пунктов пропуска оформили 34 % фур от нормы, а за выходные и того меньше.

Действия литовских властей провоцируют не только рост очередей автомобилей на границе. Они создали еще больше препятствий и собственным гражданам, желающим воспользоваться популярным белорусским безвизом. С начала года им воспользовались более 43 тысяч жителей ЕС. Из них 25 тысяч – это граждане Литвы.