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Республиканский студенческий турслёт пройдёт в Березинском районе

21 сентября 2023 10:33
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Новости Беларуси. Под девизом «В здоровом теле – здоровый дух». Участников Республиканской универсиады сегодня, 21 сентября, собирает туристический слет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Республиканский студенческий турслёт пройдёт в Березинском районе-1

Он продолжится до 23 сентября в Березинском районе. 300 студентов вузов Беларуси будут соревноваться в спортивном ориентировании, туристско-прикладном многоборье и перетягивании каната. Споют песни у костра, продемонстрируют туристские навыки и быт. Студенческую жизнь сложно представить без спорта.

Республиканский студенческий турслёт пройдёт в Березинском районе-4

Республиканская универсиада – многолетняя традиция и возможность воспитать характер, который пригодится в последующей взрослой жизни.

# Студенты # общество # Фотофакт

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