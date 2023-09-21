Республиканский студенческий турслёт пройдёт в Березинском районе

Новости Беларуси. Под девизом «В здоровом теле – здоровый дух». Участников Республиканской универсиады сегодня, 21 сентября, собирает туристический слет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он продолжится до 23 сентября в Березинском районе. 300 студентов вузов Беларуси будут соревноваться в спортивном ориентировании, туристско-прикладном многоборье и перетягивании каната. Споют песни у костра, продемонстрируют туристские навыки и быт. Студенческую жизнь сложно представить без спорта.