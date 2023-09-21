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В больнице Молодечно прошёл мастер-класс сотрудников РНПЦ травматологии и ортопедии

21 сентября 2023 09:36
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Новости Беларуси. Региональный обучающий мастер-класс сотрудников РНПЦ травматологии и ортопедии состоялся в больнице Молодечно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с коллегами проведена операция по протезированию. Встреча также стала возможностью обменяться опытом и методиками, обсудить проблемные вопросы.

В больнице Молодечно прошёл мастер-класс сотрудников РНПЦ травматологии и ортопедии-1

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:
Травматолого-ортопедическая служба полностью мобилизована на выполнение поручений Президента по увеличению количества протезирования крупных суставов в нашей стране. И сегодняшний наш выезд не первый. Кроме того, во время наших выездов в регионы, как сейчас, мы оперируем совместно с нашими региональными коллегами, непосредственно работаем у постели пациента, проводим обходы в отделениях, консультируем. Самых тяжелых пациентов забираем на себя.

В больнице Молодечно прошёл мастер-класс сотрудников РНПЦ травматологии и ортопедии-4

Отметим, на базе РНПЦ прошли обучение более 120 ортопедов из регионов. Теперь каждый третий сотрудник может выполнять операции по протезированию крупных суставов.

# Медицина # общество # Михаил Герасименко # Фотофакт

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