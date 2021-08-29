Лукашенко – шахтёрам: «Новых успехов в вашем тяжёлом, но нужном стране, да и миру, труде»

Новости Беларуси. Их результаты работы важны для всей страны. В Беларуси 29 августа отмечают День шахтера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С профессиональным праздником коллектив и ветеранов предприятия «Беларуськалий» поздравил глава государства, отметив, что именно благодаря их чрезвычайно тяжелой, но очень важной работе Беларусь знают как родину «красного золота». А каждая пятая тонна калийных солей в мире добывается и перерабатывается в высококачественные удобрения именно в нашей стране.

В преддверии праздника Александр Лукашенко во время рабочей поездки посетил структуру предприятия – Петриковский горно-обогатительный комплекс. Этот ГОК – самый масштабный инвестпроект «Беларуськалия». На его возведение заложили полтора миллиарда долларов. Но уже есть расчеты специалистов, что часть удастся сэкономить, конечно, не в ущерб качеству. Производственная мощность ГОК сегодня – полтора миллиона тонн хлорида калия в год. Объемы планируют нарастить до двух миллионов тонн. Во время поездки Александр Лукашенко принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса. А после пообщался с коллективом структуры. В разговоре поднимались важные и актуальные проблемы. Было место и приятным моментам. Глава государства отметил работу шахтеров и поблагодарил их за тяжелый труд.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу поздравить вас как руководителя, весь наш шахтерский коллектив и особенно ветеранов предприятия с этим профессиональным праздником. Я от всей души желаю крепкого здоровья, новых успехов в вашем тяжелом, но нужном стране, да и миру, труде. Счастья, благополучия вам, вашим родным. А самое главное, чтобы ваши детишки никогда не доставляли вам проблем и бед – только радости. Спасибо вам за ваш труд.