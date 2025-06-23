Лукашенко – Середюку: мы всегда готовы подставить плечо Кузбассу

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы немножко в товарообороте, к пику нашему (было где-то 600 с лишним миллионов долларов), упали. Но полмиллиарда стабильно, я думаю, мы можем иметь товарооборот. И от этого отходить не должны. Я понимаю сложности и трудности, о которых сегодня все говорят (только ленивый не говорит): вот в России и ставки, и то, и другое. Вы знаете, всегда можно на что-то сослаться, но если мы поставим перед собой цель превзойти все это, нивелировать, мы это можем сделать. Если мы поставим целью хотя бы в полмиллиарда долларов иметь товарооборот с Кузбассом.

Такой объем товарооборота вполне достижимый. И опыт прошлых лет это подтверждает. Тем более сегодня говорить о чем-то большем позволяют взаимный интерес и выгодные предложения. Одно из перспективных направлений – сельское хозяйство. Несмотря на промышленный уклон, в Кемеровской области развиваются животноводство, а также растениеводство, адаптированное к климатическим условиям Сибири. Беларусь может предложить свой аграрный опыт.