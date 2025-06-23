Лукашенко – Середюку: мы всегда готовы подставить плечо Кузбассу

Беларусь и Кемеровская область идут на экономическое сближение. Сотрудничество 23 июня обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Кемеровская область идут на экономическое сближение. Сотрудничество 23 июня обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кемеровская область развивает торговые отношения с 89-ю странами. Беларусь занимает 14-е место по объему товарооборота с регионом. В последнее время он несколько сократился. Однако стороны намерены восполнить пробелы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы немножко в товарообороте, к пику нашему (было где-то 600 с лишним миллионов долларов), упали. Но полмиллиарда стабильно, я думаю, мы можем иметь товарооборот. И от этого отходить не должны. Я понимаю сложности и трудности, о которых сегодня все говорят (только ленивый не говорит): вот в России и ставки, и то, и другое. Вы знаете, всегда можно на что-то сослаться, но если мы поставим перед собой цель превзойти все это, нивелировать, мы это можем сделать. Если мы поставим целью хотя бы в полмиллиарда долларов иметь товарооборот с Кузбассом.
Такой объем товарооборота вполне достижимый. И опыт прошлых лет это подтверждает. Тем более сегодня говорить о чем-то большем позволяют взаимный интерес и выгодные предложения. Одно из перспективных направлений – сельское хозяйство. Несмотря на промышленный уклон, в Кемеровской области развиваются животноводство, а также растениеводство, адаптированное к климатическим условиям Сибири. Беларусь может предложить свой аграрный опыт.
Александр Лукашенко:
Вы знаете, мы производим весь шлейф сельхозтехники – от посевной до уборочной машины. По поставкам сельскохозяйственной продукции, ни много ни мало, мы всегда присутствовали на вашем рынке. Также, если вас это устраивает, мы готовы с вами работать в области семеноводства, племенного разведения скота, по другим направлениям, в том числе картофелеводству (у нас целый институт, и мы неплохо работаем по семенам и новым сортам любых культур). Если вас устраивает, мы также могли бы посотрудничать с вами. В общем, спектр отношений огромный. Если только мы способны подставить в чем-то плечо вашему региону, мы всегда готовы это сделать.