«Лукашенко сейчас всех айтишников повыгоняет». Президент Беларуси рассказал о своих планах на IT-сферу

Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения Президент продолжил обсуждать в двустороннем формате с послом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Много компетенций и в Беларуси, и в России, но они в силу определенных причин не развивались так, как надо. Но, слава богу, эти компетенции существуют. Ну, допустим, сегодня вопрос вопросов – это наш «Интеграл», и то, что он выпускает, и подобные предприятия в России. Это мы солидные заделы имеем. И, допустим, «Горизонт» для авиастроения производит очень много продукции, о которой даже россияне не знали, как мне недавно доложили. Когда мы в России показали эту продукцию, все удивились, что это существует. Она связана с управлением и космическими аппаратами, и самолетами – летательными аппаратами. Для беспилотников очень много продукции мы делаем, поэтому импортозамещение и еще раз импортозамещение.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

У вас еще «Пеленг». Александр Лукашенко:

Да, «БелОМО», «Пеленг» – все, что связано с этими наукоемкими предприятиями. IT-сфера – мы не собираемся ее сворачивать. Тем более мы, как некоторые говорят: вот, Лукашенко сейчас всех айтишников повыгоняет. Да нет, не зря я этот парк создавал. Он работает и будет работать. Я просто сейчас занимаюсь плотно этим вопросом, потому что мне надо встретиться с айтишниками. И не только в IT-парке. IT-парк дал толчок к развитию айтишной сферы на всех предприятиях, в Академии наук. Надо поговорить с ними, какая помощь нужна. Я думаю, опять же, мы тут с Россией многое можем сделать.