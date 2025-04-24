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В Израиле борются с лесными пожарами – пламя перекинулось на холмы возле Иерусалима

24 апреля 2025 07:36
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В Израиле борются с лесными пожарами, которые охватили центральную часть страны. Из-за высоких температур и сильного ветра пламя перекинулось на холмы возле Иерусалима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле борются с лесными пожарами – пламя перекинулось на холмы возле Иерусалима-2

Из-за этого эвакуированы около тысячи местных жителей. Для борьбы со стихией задействованы сотни пожарных и авиация. Однако огонь захватывает все новые территории. Проблема достигла таких масштабов, что власти создали оперативный штаб, который посетил премьер-министр. Он провел экстренное совещание с пожарными службами.

# Пожар

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