В Израиле борются с лесными пожарами – пламя перекинулось на холмы возле Иерусалима

В Израиле борются с лесными пожарами, которые охватили центральную часть страны. Из-за высоких температур и сильного ветра пламя перекинулось на холмы возле Иерусалима, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за этого эвакуированы около тысячи местных жителей. Для борьбы со стихией задействованы сотни пожарных и авиация. Однако огонь захватывает все новые территории. Проблема достигла таких масштабов, что власти создали оперативный штаб, который посетил премьер-министр. Он провел экстренное совещание с пожарными службами.