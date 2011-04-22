Лукашенко: За первое полугодие мы забудем о том, что у нас происходило и происходит сейчас: и финансы, и потребительский рынок, и так далее

21 апреля президент Беларуси выступил с ежегодным посланием белорусскому народу и парламенту страны. Александр Лукашенко ответил на вопросы депутатов. На сайте www.ctv.by доступна полная версия послания, которое шло в прямой трансляции в эфире телеканала СТВ.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, в экономике что еще у нас объективно сошлось в одной точке — то, что мы растянули выход из кризиса. Вы ведь заметили, что наша экономика в числе немногих стран немножко даже — 1% — прибавила в этом кризисе, когда многие обрушились: Украина — на 20%, даже Россия минус получила во время кризиса и так далее. И мы так постепенно старались выйти из кризиса, чтобы одномоментно не обрушиться до дна и не начать подниматься, как экономисты нам рекомендовали, чтобы не очень больно было людям. Вроде было бы и нормально, но тут нас накрыл очередной наш кризис, связанный с повышением цен на энергоресурсы. Вот в чем проблема — мы еще не успели встать на ноги, а нам по голове этот кризис ударил. Но если кто-то думает, что в этой ситуации мы растерялись, не знаем, что делать — чепуха!

Вот посмотрите: за первое полугодие мы забудем о том, что у нас происходило и происходит сейчас: и финансы, и потребительский рынок, и так далее. Мы знаем, что делать и мы выйдем из этой ситуации. Выйдем спокойно. Главное, что я говорил премьеру и правительству — нам надо видеть категорию людей, которых мы всегда должны поддерживать, а которых заставлять надо работать, чтоб работали. А самое главное, что есть динамика хорошая в нашем производстве.

Некоторые говорят: вот, мы работаем на склад. Если бы вы работали на склад при нехватке валютных ресурсов и финансовых средств, ну, сегодня на склад положил, а завтра за счет чего жить? У нас как раз в этом отношении — премьер докладывал — динамика нормальная: на четверть за этот год мы понизили запасы, 5 месяцев в худшем случае у нас запас. Ну так это почти нормальный запас. Вопрос не в складах. Есть прирост 11% — это живые автомобили, станки, продовольствие, обувь, одежда и так далее. И спрос на это сегодня существует. Только надо уметь торговать.

Спокойно телепаемся от угла к углу, от забору к забору, а надо поагрессивнее, хотя бы по-русски, хотя они недалеко от нас, а мы — от них ушли. Ну, где-то более агрессивно действовать на этих рынках. И увидите: минимум четверть мы получим нашего благосостояния — 25% добавим точно. И я намерен осуществлять такую политику, чтобы эти 25%, которые на поверхности лежат, взять. Как бы трудно кому-то не было — руководителям, органам власти и так далее. Только организованность и дисциплина нам помогут это сделать.

Лукашенко: Нам нужна атомная электростанция!