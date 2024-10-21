Андрей Зырянов рассказал о приложении для автостоянок в рамках системы «Умный город». Когда заработает новая система?

Парковка платежом красна! Как стать, чтобы не попасть в тупик и не поплатиться штрафом? Когда появится цифровая платформа, контролирующая парковки? Почему некоторые автовладельцы не блещут культурой? Что с дорожной инфраструктурой и соразмерно ли количеству электрокаров в Беларуси развивается электрозаправочный сервис? На площадке ток-шоу «По существу» устроится транспортно-инфраструктурный разбор!

Андрей Зырянов, генеральный директор Государственного объединения «Гаражи, автостоянки и парковки»: Один элемент – это платные парковки. Дальше эта система будет включать себя под систему автомобильной стоянки. У нас в городе Минске, только в нашем объединении 110 автомобильных стоянок. Это те, которые закрыты забором, шлагбаумом. И там не просто машины стоят, мы несем ответственность за эти машины. Они там хранятся, мы их охраняем. Если что-то с ней случается, мы несем ответственность.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вот эта система, это приложение будет? Как оно может заработать?

Андрей Зырянов:

Это будет в рамках системы «Умный город». Это будет сайт и мобильное приложение. То есть мы так его рассматриваем, потому что сейчас мы готовим только техническое задание. Автомобильная стоянка – такой же принцип. Человек открыл на сайте, увидел все автомобильные стоянки, выбрал свободную, оплатил, получил навигацию, приехал. Шлагбаум открылся, если там нет сотрудника, если есть сотрудник, он получил информацию, на какое место машина имеет право встать. Следующий элемент – это хранение неэксплуатированных транспортных средств. У них есть определенные критерии неэксплуатируемости. Не так просто очень многие люди ожидают, что они сделали заявку и на следующий день ее должны убрать. То есть это все-таки транспортное средство, у него есть хозяин и законный механизм не такой быстрый. То есть это заявка, это месяц ожидания ответа от владельца. Это следующий элемент, который позволит и сформировать эту заявку любому гражданину, то есть не надо никуда писать, обращаться, то есть через мобильное приложение. И последний элемент – это эвакуация нарушителей правил дорожного движения. То есть из четырех элементов мы предложили такую информационную систему, это все поддержали, и она развивается.