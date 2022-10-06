«Я вижу свой рост». О чём говорят на форуме лидеров пионерской организации Беларуси?

Новости Беларуси. В Полоцке стартовал III Региональный образовательный форум лидеров республиканской пионерской организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадка объединила более 150 педагогов Витебской области.

На протяжении двух дней участники мероприятия будут пополнять свой профессиональный багаж – запланированы конференции и работа образовательных модулей. В 2022 году все площадки объединены одной темой и посвящены Году исторической памяти. Участники обменяются опытом в гражданско-патриотическом воспитании школьников и разработают новые подходы в реализации молодежных инициатив. К мероприятиям форума присоединились и российские общественные лидеры. Есть планы по реализации совместных проектов.

Анастасия Руденок, педагог-организатор средней школы № 2 Полоцка:

На втором форуме я была уже как участник концертной программы, то есть я продвинулась на этап. Потому что я вижу это движение, совершенствование навыков. Я вижу свой рост, саморазвитие. И вот третий форум – я уже тренер, провожу мастер-классы.

Олеся Голубкова, муниципальный куратор российского движения школьников Вяземского района (Россия):

Ни дли кого не секрет, что сейчас учитель должен быть не только примером, но он должен быть интересен ученику во всех сферах. И если мы не будем что-то перенимать новое, есть такая вероятность, что мы будем не очень интересны. Поэтому такое сотрудничество, а тем более международного уровня, крайне важно.