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Ярмарка на Чкалова, 7 приглашает за покупками

12 апреля 2025 18:47
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С приходом весны в Минске возобновилась традиция сезонных ярмарок. Одна из самых оживленных точек – «Ярмарка белорусских фермеров», которая раскинулась у культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярмарка на Чкалова, 7 приглашает за покупками-2

Здесь и хорошая цена, и широкий выбор, и возможность купить напрямую у производителя. На площадке каждый день работают десятки фермеров и мастеров со всей страны. Тут товары на любой вкус и запрос: от еды до одежды и саженцев. Ассортимент обновляется регулярно, так что без покупок отсюда не уходит никто.

Ярмарка на Чкалова, 7 приглашает за покупками-4

Сергей Черник, администратор ярмарки:
На нашей ярмарке представлена мясная продукция, фермерского хозяйства, крафтовые сыры, овощи, фрукты, также саженцы, вещи белорусского производства, иностранного.

Ярмарка на Чкалова, 7 приглашает за покупками-6

Ярмарка будет работать до 20 апреля включительно, с 10 до 19 часов. Это шанс не просто приобрести качественную продукцию, но и поддержать отечественных производителей. А заодно провести время с пользой и вкусом.

*На правах рекламы. 

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