Ярмарка на Чкалова, 7 приглашает за покупками

С приходом весны в Минске возобновилась традиция сезонных ярмарок. Одна из самых оживленных точек – «Ярмарка белорусских фермеров», которая раскинулась у культурно-спортивного центра Минского отделения БЖД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь и хорошая цена, и широкий выбор, и возможность купить напрямую у производителя. На площадке каждый день работают десятки фермеров и мастеров со всей страны. Тут товары на любой вкус и запрос: от еды до одежды и саженцев. Ассортимент обновляется регулярно, так что без покупок отсюда не уходит никто.