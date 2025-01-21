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Лукашенко рассказал, в чем суть работы Президента

21 января 2025 12:56
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко отрицательно воспринял поведение и заявления Дональда Трампа на инаугурации. Он заметил, что экс-лидер Штатов Джо Байден выглядел достойнее. Лукашенко отметил, что нужно не оскорблять предыдущих лидеров, а исправлять их ошибки.

«И я уже не слушал, когда он начал поносить этого Байдена, Харрис и прочих. Так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы», – сказал Президент Беларуси.

Лукашенко рассказал, в чем суть работы Президента-1

Фото: president.gov.by

Кроме того, он прокомментировал отмену Трампом указов Байдена, расценив это как признак отсутствия стабильности и преемственности в Соединенных Штатах.

# Александр Лукашенко # Дональд Трамп # общество # Выборы в США

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