Лукашенко рассказал, в чем суть работы Президента

Глава белорусского государства Александр Лукашенко отрицательно воспринял поведение и заявления Дональда Трампа на инаугурации. Он заметил, что экс-лидер Штатов Джо Байден выглядел достойнее. Лукашенко отметил, что нужно не оскорблять предыдущих лидеров, а исправлять их ошибки.

«И я уже не слушал, когда он начал поносить этого Байдена, Харрис и прочих. Так нельзя. Нельзя обижать, оскорблять тех, кто был до тебя. Ну были. Плохо делали — исправляй эти ошибки, народ увидит — скажет спасибо. В этом суть нашей президентской работы», – сказал Президент Беларуси.