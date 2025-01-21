Из-за чего возникает купероз и как от него избавиться? Врач о современных способах лечения

Купероз – это состояние, при котором капилляры расширены и видны сквозь кожу, что придает лицу постоянный красный оттенок. Такое состояние чаще всего развивается на лице, особенно в области щек, носа, лба и подбородка.

Сергей Перепелица, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

Причинами образования этих расширений внутрикожных сосудов является много факторов. Первое – это варикозная болезнь ног, при которой происходит повышение давления во всей венозной сети, а внешне это проявляется вначале расширением внутрикожных небольших вен. Вторая причина – это гормональные перестройки в организме. Это период полового созревания, беременность, климактерический период.

С возрастом наша кожа теряет свою упругость и становится более подверженной воздействию внешних факторов. Это приводит к расширению сосудов и появлению купероза. Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей также может стать причиной такого недуга. Экстремальные температуры, сильный ветер, применение агрессивных косметических средств – все это может способствовать развитию купероза. Сергей Перепелица:

Сюда следует также отнести и длительное неподвижное нахождение в вертикальном положении либо длительное нахождение сидя во время работы. При некоторых заболеваниях печени, при циррозах, хронических гепатитах иногда есть расширение внутрикожных сосудов передней брюшной стенки. И чрезмерное потребление алкоголя, кофе также приводит очень часто к расширению внутрикожных сосудов носогубной складки, носа, параорбитальных зон.

Лечение купероза включает в себя различные методы, которые направлены на укрепление стенок сосудов, уменьшение их проницаемости и воспаления. Для того чтобы выбрать наиболее эффективный способ лечения, необходимо обратиться к врачу-хирургу. Сергей Перепелица:

Лазерная абляция, или лазерная коагуляция внутрикожных сосудов. Появляются все новые и новые лазерные системы. В настоящее время лазеры уже идут селективные. Суть селективности в том, что луч лазера, энергия должна проникнуть через верхние слои кожи, не вызвав ее термического повреждения, а начинает работать только в просвете сосуда, там, где есть гемоглобин, то есть эритроцит, то есть центр капилляра. В таких случаях отдаленный косметический эффект, естественно, будет прекрасным.